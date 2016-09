Regisseur Curtis Hanson overleden

LOS ANGELES - De Amerikaanse regisseur Curtis Hanson, die een Oscar kreeg voor de film L.A. Confidential, is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij is dinsdag dood aangetroffen in zijn huis in Californië. Volgens de politie gaat het om een natuurlijke dood.

Door ANP - 21-9-2016, 8:31 (Update 21-9-2016, 8:31)

Hanson trok zich enkele jaren geleden terug uit de filmindustrie, volgens Amerikaanse media omdat hij leed aan alzheimer. Hij heeft nog verscheidene andere succesvolle films op zijn naam staan, waaronder Wonder Boys, 8 Mile, met rapper Eminem, The Hand That Rocks the Cradle en The River Wild.