Hertogin Kate komt op bezoek in Nederland

DEN HAAG - Hertogin Kate bezoekt binnenkort Nederland. De vrouw van de Britse prins William heeft op 11 oktober met koning Willem-Alexander afgesproken voor een lunch in diens Villa Eikenhorst in Wassenaar, kondigde de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag aan.

Door ANP - 21-9-2016, 16:53 (Update 21-9-2016, 16:53)

Hoofddoel van Kates trip is de tentoonstelling 'Hollanders in huis: Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection' in het Mauritshuis in Den Haag. Die expositie van werken uit de collectie van het Engelse koningshuis was eerder dit jaar ook te zien in Londen en Edinburgh. Gewone bezoekers kunnen de werken van Vermeer, Jan Steen en andere Hollandse meesters van 29 september tot en met 8 januari bewonderen.

Verder heeft de hertogin een discussiebijeenkomst belegd in de residentie van de Britse ambassadeur over thema's als verslaving en geestelijke gezondheid. Daar nemen onder meer deskundigen van het Trimbos-instituut aan deel. Tot slot gaat Kate naar de 'makerspace' Bouwkeet in Rotterdam, een buurthuis met technische faciliteiten voor buurtbewoners.