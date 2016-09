Orgelconcerten Heemskerk en Castricum

Archieffoto Anja van der Ploeg.

De Protestantse Kerk van Heemskerk viert dat vijftig jaar geleden de Morgensterkerk in gebruik werd genomen, een markant gebouw en ontmoetingsplek rond ’het goede Bijbelse bericht van Jezus die ‘de blinkende morgenster’ genoemd wordt’.

De dienst op eerste pinksterdag was het startschot van dit feestjaar. In oktober wordt een jubileumboek uitgegeven, er is een jubileummunt geslagen, er wordt een fotowedstrijd georganiseerd, er komt een reünie (22 oktober) en een feestavond in november.

Naast deze activiteiten houdt de kerk op 24 september tevens een kleine orgeltocht. Te beginnen om 13.30 uur in de Dorpskerk, om 15.00 uur vervolgd in de Morgensterkerk. Het Knipscheerorgel uit 1857 (Dorpskerk) en het uit oorspronkelijke Bätz-onderdelen (1864) opgebouwde orgel in de Morgensterkerk zullen worden bespeeld door Anja van der Ploeg, Sybren Boukes en IJme Joustra.

In Castricum geven vrijdagavond om 20 uur zeven organisten een concert in de Pancratiuskerk: Wim Boerstoel, Dirk van Egmond, Theo Bijlenga, Iwan van Amsterdam, Ronald Schollaart, Katalin Somogyi en Wendy Leonards. Meer info op www.degoedeherdercastricum.nl