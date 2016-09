Gouden Penseel voor Harriët van Reek

AMSTERDAM - Het prentenboek Lettersoep van illustrator en auteur Harriët van Reek is woensdag bekroond met het Gouden Penseel. Dat is de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek van het afgelopen jaar dat in Nederland is uitgegeven.

21-9-2016

,,Lettersoep is een uniek boek, het ontstijgt alle tradities. Wat een genot om je met soepele sprongen tussen concrete en abstracte begrippen heen en weer te kunnen begeven. Wie erin mee kan gaan, bekijkt het leven anders", aldus het juryrapport. Het Gouden Penseel wordt sinds 1973 jaarlijks toegekend. Het Gulden Palet, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek van buitenlandse origine, is toegekend aan 'Het gat' van de Noorse illustrator Øyvind Torseter.

De prijzen werden woensdagavond uitgereikt in de Teekenschool van het Rijksmuseum in Amsterdam. De prijsuitreiking vormde ook de opening van de tentoonstelling Penselen in het Rijksmuseum, die tot en met 19 februari gratis te bezoeken is in de Teekenschool.

Op het Kinderboekenbal op 4 oktober wordt bekendgemaakt welke kinderboekenauteur de Gouden Griffel wint. Dat is de prijs voor het best geschreven kinderboek van het afgelopen jaar.