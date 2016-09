Ronnie Flex wil meer liedjes in Duits doen

Door ANP - 27-9-2016, 18:20 (Update 27-9-2016, 18:20)

Ronnie Flex ontving dinsdag een nominatie voor een MTV European Award als Best Dutch Act. De zanger kijkt uit naar de uitreiking op 6 november. “Het is belangrijk om te netwerken, en dat lijkt me een prima plek om dat te doen”, legt hij uit. “Bovendien is het heel motiverend om zoveel andere internationale mensen te zien optreden. Dat motiveert mij ook om beter te worden.”

Ronnie en zijn muzikale partner Lil Kleine gaan in oktober naar Duitsland om Stoff und Schnapps, zoals het nummer in het Duits heeft, te promoten. Ze gaan onder meer een interview op de Duitse televisie doen. Maar ze zijn tijdig terug voor de uitreiking van de MTV European Awards op 6 november, belooft hij. “Ik hoop vooral dat Justin Bieber en Ariana Grande gaan optreden”, aldus Flex. Andere genomineerden zijn Douwe Bob, Broederliefde, Sam Feldt en Julian Jordan.