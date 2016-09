Centre Pompidou maakt uitstap naar Brussel

BRUSSEL - Het Parijse museum Centre Pompidou wordt nauw betrokken bij een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel. De voormalige Citroëngarage aan het IJzerplein in de Belgische hoofdstad wordt omgetoverd in een ,,cultuurpool van wereldformaat’’.

Door ANP - 29-9-2016, 15:05 (Update 29-9-2016, 15:05)

De befaamde Franse kunsttempel stelt werken ter beschikking en krijgt ook een rol bij de collectie en het programma van het nieuwe museum. Hoewel dat uiterlijk in 2020 zijn deuren moet openen, staat de eerste tentoonstelling al in 2018 gepland.

De Brusselse premier Rudi Vervoort en voorzitter Serge Lasvignes van Centre Pompidou zetten donderdag hun handtekening onder het samenwerkingsakkoord.