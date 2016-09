Joodse erfgenamen eisen Picasso terug

NEW YORK - De erfgenamen van twee slachtoffers van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog eisen een Picasso terug van een New Yorks museum. Alice en haar man Paul Leffmann verkochten het schilderij in grote haast voor een habbekrats om hun vlucht naar Zwitserland te bekostigen, stellen de erven.

Door ANP - 30-9-2016, 19:39 (Update 30-9-2016, 19:39)

Na wat omzwervingen kwam L'Acteur, zoals het werk heet, in het Metropolitan Museum of Art terecht. De erfgenamen willen het nu terug, of ten minste een schadevergoeding van omgerekend een slordige 100 miljoen euro. Het museum, dat het schilderij kreeg van een rijke kunstverzamelaar, zou hebben verzuimd te controleren hoe het ooit op de markt was gekomen.

Pablo Picasso schilderde L'Acteur als jonge twintiger, in zijn zogeheten Roze periode. Het doek is naar schatting meer dan 100 miljoen euro waard. De Leffmanns deden het in 1938, toen ze in allerijl Italië wilden ontvluchten omdat daar vervolging dreigde, voor 12.000 dollar (ruim 10.000 euro) van de hand.