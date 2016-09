Gladiatorentijd herleeft in Valkhof

NIJMEGEN - Museum Het Valkhof in Nijmegen pakt vanaf zaterdag uit met een tentoonstelling over gladiatoren. Met als ondertitel 'Helden van het Colosseum' laat het museum de wereld van de Romeinse beroepsvechters herleven.

Door ANP - 1-10-2016, 3:40 (Update 1-10-2016, 3:40)

Een gemiddeld dagprogramma in het Colosseum - het grootste amfitheater ter wereld - omvatte openbare executies, gevechten met wilde dieren en gladiatorengevechten. Voor de toeschouwers vormden de optredens van de gladiatoren het hoogtepunt van de dag. Met films, tekeningen, maquettes, gladiatorenfiguren en dieren geeft Het Valkhof een inkijkje in het dagelijks leven van de gladiatoren: wie ze waren, hoe hun dagelijks leven eruit zag, hoe ze trainden en welke wapens ze gebruikten.

Niet alleen in het oude Rome waren gladiatorengevechten populair. Ook in Nijmegen, destijds een uithoek aan de noordgrens van het Romeinse Rijk, was een arena waar gladiatorenspelen werden gehouden.

Voor de tentoonstelling werkte het Nijmeegse museum samen met het Colosseum en leende het topstukken uit verschillende Europese musea. De expositie duurt tot en met 5 maart 2017.