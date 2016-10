Anna Woltz wint Gouden Griffel 2016

HAARLEM - De Gouden Griffel, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek, gaat naar Anna Woltz (1981) voor haar kinderboek ’Gips’.

Door Van onze kunstredactie - 4-10-2016, 21:00 (Update 4-10-2016, 21:02)

Anna Woltz ontving de Griffel dinsdagavond op het Kinderboekenbal in de Philharmonie in Haarlem. ,,Virtuoos verbindt en vervlecht Woltz verhaallijnen. Haar beeldende taal heeft geen nadere uitleg nodig", aldus de jury.

,,Haar stijl maakt het Woltz mogelijk dit rijke verhaal in slechts 166 bladzijden te vertellen'', zei de jury verder. ,,Woltz heeft een geraffineerde manier om informatie te introduceren en te doseren.'' Anna Woltz (1981) sleepte al eerder prijzen in de wacht voor haar werk, zoals een Vlag en Wimpel voor 'Mijn bijzonder rare week met Tess' (2013). De kinderboeken van de schrijfster zijn vertaald en uitgegeven in landen over de hele wereld.

Gips gaat over Fitz, die boos is over de scheiding van haar ouders. Als haar zusje gewond raakt bij een ongeluk moeten ze naar het ziekenhuis. Daar ontmoet Fitz een geheimzinnige jongen van vijftien. Voordat ze het weet verzint ze een romantisch plan voor een verpleegster, steelt ze gips en wordt ze per ongeluk zelf verliefd.