ANP 'Goudse Schouwburg meest gastvrije theater'

GOUDA - De Goudse Schouwburg is het meest gastvrije theater van Nederland voor het seizoen 2016-2017, blijkt uit een verkiezing georganiseerd door de ANWB. Meer dan 23.000 leden spraken hun waardering uit voor onder meer de bereikbaarheid, het prijsniveau, het zitcomfort, het zicht op het podium en het aanbod van voorstellingen.

Door ANP - 4-10-2016, 20:53 (Update 4-10-2016, 20:53)

Voor de verkiezing waren 253 theaters genomineerd in vier verschillende categorieën. De Kaasstad won in de categorie middelgrote gemeente en pakte de overall titel in de verkiezing. Het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam werd winnaar in de categorie grote steden met meer dan 200.000 inwoners. De Rijswijkse Schouwburg won de eerste prijs in de categorie kleine gemeenten, met minder dan 50.000 inwoners.