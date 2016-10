Boek over Gijp blijft scoren

ANP Boek over Gijp blijft scoren

AMSTERDAM - De wereld volgens Gijp van Michiel van Egmond staat nog steeds op de eerste plek van de Boeken Top 10. Het tweede boek over René van der Gijp, opvolger van de bestseller Gijp uit 2012, wordt op de hielen gezeten door Born to Run. De autobiografie van Bruce Springsteen is op de tweede plek de hoogste nieuwe binnenkomer.

Door ANP - 5-10-2016, 13:24 (Update 5-10-2016, 13:24)

'The Boss' spaart zichzelf niet in zijn openhartige boek, waarin hij onthult dat hij aan zware depressies lijdt. Hij beschrijft zijn jeugd in het armoedige New Jersey, met een alcoholische vader en passieve moeder. De muziek helpt hem om met zijn depressiviteit te leven.

De Top 10 telt meer nieuwe binnenkomers. Dagboek van een muts 10. Puppy Love van Rachel Renée Russel op de vijfde plek. Ook Toen het donker werd van Simone van der Vlugt en Martine Bijl met Hindergroen op debuteren in de toplijst.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (1) Michel van Egmond - De wereld volgens Gijp

2 (-) Bruce Springsteen - Born to run

3 (3) Dick Swaab - Ons creatieve brein

4 (2) Geert Mak - De levens van Jan Six

5 (-) Rachel Renée Russel - Dagboek van een muts 10. Puppy love.

6 (-) Simone van der Vlugt - Toen het donker werd

7 (-) Vivian den Hollander en Dagmar Stam - Naar oma en opa Pannenkoek

8 (-) Martine Bijl - Hindergroen

9 (-) Marianne Busser & Ron Schröder - Opa en oma Oelewapper

10 (5) Fajah Lourens - Killerbody dieet