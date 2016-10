'Sotheby's verkocht valse Frans Hals'

ANP 'Sotheby's verkocht valse Hals'

LONDEN - Een portret van een man dat door Sotheby’s in Groot-Brittannië als een werk van Frans Hals is verkocht, is een vervalsing. Dat geeft Sotheby's donderdag toe in een verklaring.

Door ANP - 6-10-2016, 16:38 (Update 6-10-2016, 17:32)

Het schilderij blijkt materiaal te bevatten dat helemaal niet uit de tijd van Hals stamt. Het is van recenter datum.

Een Amerikaan kocht het schilderij van de Hollandse meester in 2011 voor 8,4 miljoen pond. Hij heeft het geld, een kleine 10 miljoen euro, inmiddels teruggehad.

Eerder werd ontdekt dat een Lucas Cranach, inmiddels in het bezit van de prins van Liechtenstein, mogelijk ook niet van de hand van deze meester was.

Het kwam oorspronkelijk uit dezelfde verzameling als de Hals, waarop Sotheby's onderzoek liet doen. Onderzoeker Orion Analytical stelde de vervalsing vast en die conclusie valt volgens Sotheby's niet te betwisten.

In de Britse media wordt inmiddels gesuggereerd dat er een geweldige vervalser aan het werk geweest moet zijn. De vrees bestaat dat hij of zij meer kunstliefhebbers op het verkeerde been heeft gezet.

Er worden al vergelijkingen gemaakt met de Nederlander Han van Meegeren, die in de afgelopen eeuw de kunstwereld een poets van jewelste bakte met vooral valse Vermeers.