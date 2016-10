Veel bezoekers voor gestolen kunst in Hoorn

ANP Veel bezoekers voor gestolen kunst in Hoorn

HOORN - De vijf schilderijen die in 2005 werden gestolen en sinds vrijdag weer in het Westfries Museum in Hoorn te zien zijn, trokken zaterdag veel belangstellenden. Er waren ruim zeshonderd bezoekers, dat is zeker vier keer zoveel dan normaal op een zaterdag, aldus een woordvoerster van het museum.

Door ANP - 8-10-2016, 18:46 (Update 8-10-2016, 18:46)

Volgens haar kwamen ook veel mensen op de gestolen kunst af die normaal niet naar een museum gaan.

De werken zijn vanaf zaterdag een week lang gratis te zien. Wel vraagt het museum een vrijwillige bijdrage voor de restauratie van de vijf schilderijen die in slechte staat verkeren.

Voor de restauratie van de doeken is ruim 100.000 euro nodig, een bedrag dat grotendeels door crowdfunding bijeen moet worden gesprokkeld. In totaal was er zaterdag al 28.000 euro binnen uit verschillende bronnen, zei de woordvoerster.