Afgietsels Rodin voor het eerst samen

GRONINGEN - Het Groninger Museum brengt volgende maand vijf afgietsels van hetzelfde beeld van de hand van Auguste Rodin samen: Het Bronzen Tijdperk, een beeld van een man (1876). Volgens directeur Andreas Blühm is het voor het eerst dat een museum (zoveel) afgietsels op een expositie combineert, omdat men normaal één exemplaar gewoon genoeg vindt. Maar Blühm wil graag dat het publiek de verschillen in de afgietsels ziet.

Door ANP - 11-10-2016, 17:53 (Update 11-10-2016, 18:02)

Volgens Blühm hebben het afwerken, maar ook de tijd en de omgeving de beelden toch allemaal verschillend gemaakt. Ze zijn uit de tijd dat Rodin (1840-1917) leefde en ze goedkeurde. Ze komen uit Bremen, Keulen, Düsseldorf, Buffalo (VS) en Praag. De laatste werd destijds teruggestuurd door de koper, die de afwerking niet mooi vond.

De afgietsels maken deel uit van de tentoonstelling 'Rodin - Genius at Work' (19 november - 30 april). Daar zijn 140 beelden van Rodin te zien. Het museum verwacht dat het weer een stevige publiekstrekker wordt. Na de 200.000 belangstellenden voor de expositie over David Bowie, hoopt het nu op minstens 100.000 bezoekers. Juist dinsdag verwelkomde Blühm de vijf miljoenste bezoeker sinds de opening in 1994. Zwanette Tutert uit Holten was de gelukkige en kreeg een reis naar Parijs.

Tijdens de Rodin-expositie in Groningen zullen allerlei kopstukken op vrijdagavond hun licht over Rodin laten schijnen, onder wie hersenonderzoeker Dick Swaab, fotograaf Erwin Olaf en danseres en balletmeester Rachel Beaujean.

In het Gemeentemuseum in Den Haag sluiten ze nu al op de tentoonstelling van de Groningse collega's aan. Daar opent dit weekeinde 'Van Rodin tot Bourgeois: Sculptuur in de 20ste eeuw', over de belangrijkste ontwikkelingen in de westerse beeldhouwkunst.