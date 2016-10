Rechter stelt ADO in gelijk in aandelenzaak

DEN HAAG - ADO Den Haag hoeft uitgever Sports Media Corporation (SMC) geen geld te betalen. Dat bepaalde de rechtbank woensdag in een civiele bodemprocedure die tegen de eredivisieclub was aangespannen.

Door ANP - 12-10-2016, 13:01 (Update 12-10-2016, 13:01)

SMC, uitgever van onder meer het sporttijdschrift Elf, sloot bijna drie jaar geleden een overeenkomst met ADO. Daarin was afgesproken dat de uitgever een vergoeding zou krijgen als ADO dankzij SMC geld ontvangt. De aandelen van ADO kwamen begin 2015 in handen van een Chinese vennootschap, United Vansen. Sindsdien heeft ADO twee keer geld ontvangen van United Vansen. Volgens SMC heeft zij United Vansen in contact gebracht met ADO en is ADO de uitgever daarom op grond van de overeenkomst een vergoeding verschuldigd.

De rechtbank oordeelde woensdag echter dat de betalingen van United Vansen niet vallen onder de overeenkomst, zodat ADO daarover geen vergoeding hoeft te betalen. Het moet namelijk gaan om betalingen van een partij die door SMC in contact met ADO is gebracht. SMC heeft United Vansen echter niet met ADO in contact gebracht, maar met de aandeelhouder van ADO: SSO.