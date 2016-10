Nobelprijswinnaar Dario Fo overleden

ROME - Dario Fo, de Italiaanse toneelschrijver, regisseur en acteur die in 1997 de Nobelprijs voor Literatuur won, is op negentigjarige leeftijd overleden. Dat heeft de Italiaanse regering donderdag meegedeeld.

Door ANP - 13-10-2016, 9:34 (Update 13-10-2016, 9:57)

Fo overleed volgens de krant Corriere della Sera in een ziekenhuis in Milaan, waar hij twaalf dagen eerder was opgenomen met longproblemen.

Fo baseerde zich in zijn werk op de Commedia dell'arte, geïmproviseerd theater dat naast komisch vermaak ook afrekende met regenten en hoogwaardigheidsbekleders. Hij stak de draak met pausen, politici en praatjesmakers. In zijn werk nam hij ook de maffia, de wapenindustrie en milieuvervuilers op de hak. Hij werd ongeveer veertig keer wegens belediging of smaad voor de rechter gedaagd en ook meerdere keren op het toneel opgepakt en afgevoerd.

In Nederland had Fo bij de Nederlandse Opera de regie van De barbier van Sevilla.

Veel stukken schreef Fo samen met zijn vrouw Franca Rame, die in 2013 overleed. Hij sprak daarom altijd van ,,onze Nobelprijs''.