ANP Schrijvers sporen naar Buchmesse

AMSTERDAM/FRANKFURT - Vanaf het Centraal Station in Amsterdam vertrekt dinsdagochtend een trein vol schrijvers richting Frankfurt. Koning Willem-Alexander opent daar later op de dag, samen met zijn Belgische collega Filip, het Nederlands-Vlaams paviljoen op de Frankfurter Buchmesse. Nederland en Vlaanderen zijn samen eregast van deze belangrijke internationale boekenbeurs.

Door ANP - 18-10-2016, 7:31 (Update 18-10-2016, 7:31)

,,Dit is wat we delen'' is het motto waaronder Nederland en Vlaanderen hun literatuur en cultuur over het voetlicht brengen. Meer dan zeventig auteurs vertegenwoordigen onze landen met hun werk. In aanloop naar de Buchmesse zijn er extra veel vertalingen van oorspronkelijk Nederlandstalige boeken in het Duits gemaakt, meer dan driehonderd literaire werken, nieuw en oud.

Cultuurminister Jet Bussemaker, die ook de trein pakt, spreekt op de openingsceremonie van de Buchmesse. De Nederlandse auteur Arnon Grunberg en zijn Vlaamse collega Charlotte van den Broeck houden samen één openingslezing.

De Buchmesse duurt tot en met zondag.