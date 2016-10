Randstad excelleert in groene AEX

AMSTERDAM - De AEX-index stond dinsdag aan het einde van de ochtend op een kleine winst. Ook elders in Europa gingen de graadmeters vooruit. Randstad excelleerde bij de hoofdfondsen op het Damrak na beter dan verwachtte resultaten.

Door ANP - 25-10-2016, 12:02 (Update 25-10-2016, 12:02)

De AEX stond omstreeks 11.45 uur 0,3 procent hoger op 461,01 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 672,21 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen 0,1 tot 0,3 procent.

Randstad was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,5 procent. De uitzender werd door beleggers beloond voor de omzetgroei van afgelopen kwartaal, die hoger was dan verwacht. De uitzender profiteerde onder meer van overnames in Italië en Japan en zag daarbij ook zijn winst toenemen.

KPN

KPN, dat later deze week met cijfers naar buiten komt, behoorde met een plus van 3,3 procent ook tot de sterkste stijgers onder de hoofdfondsen. Het telecomconcern werd geholpen door het succes van branchegenoot Orange in Parijs. Dat telecomconcern wist ondanks stevige concurrentie op de thuismarkt Frankrijk meer omzet in de boeken te zetten en werd daarvoor door beleggers beloond. Het aandeel Orange steeg ruim 5 procent.

In de AEX viel verder de winst van ArcelorMittal (plus 1,2 procent) op. Het staalconcern deelde in de feestvreugde onder grondstofproducenten en mijnbouwers die in Europa over een breed front vooruit gingen. De sector profiteerde onder meer van de stijgende koperprijzen. In Londen behoorden om die reden Anglo American, Rio Tinto en Antofagasta tot de sterkere stijgers.

Euro

Wessanen liet zich voorbeurs positief uit over de verwachte omzetgroei voor heel 2016, maar analisten spraken van zwakke derdekwartaalcijfers. Het aandeel van de producent van duurzame voedingsmiddelen verloor bij de kleinere fondsen in Amsterdam 4,4 procent.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0890 dollar bij het Europese slot op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 50,79 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,4 procent tot 51,64 dollar per vat.