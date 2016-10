Cruijff opnieuw populairste boek

AMSTERDAM - Net als de afgelopen twee weken is Mijn verhaal van Johan Cruijff het meest verkochte boek van Nederland. De paperbackuitgave staat op nummer één in de Boeken Top 10. De hardcoverversie moest deze week wat terrein prijsgeven en zakte van de tweede naar de vierde plaats.

Door ANP - 26-10-2016, 11:39 (Update 26-10-2016, 11:39)

Geert Maks De levens van Jan Six neemt nu de tweede positie in. Het historische werk steeg vier plaatsen. De wereld volgens Gijp van Michel van Egmond staat nu derde, twee plaatsen hoger dan vorige week. Fantasia XI van Geronimo Stilton is de enige nieuwe binnenkomer in de top 10 op de zevende plaats.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (1) Johan Cruijff - Johan Cruijff. Mijn verhaal (paperback)

2 (6) Geert Mak - De levens van Jan Six

3 (5) Michel van Egmond - De wereld volgens Gijp

4 (2) Johan Cruijff - Johan Cruijff. Mijn verhaal (hardback)

5 (7) Simone van der Vlugt - Toen het donker werd

6 (8) Martine Bijl - Hindergroen

7 (-) Geronimo Stilton - Fantasia XI

8 (4) Rachel Renée Russell - Dagboek van een muts 10. Puppy love.

9 (21) Elena Ferrante - De geniale vriendin

10 (33) Fajah Lourens - Killerbody dieet