ANP Vijftiende-eeuws tekeningenboek voor Boijmans

ROTTERDAM - Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft een vijftiende-eeuws boekje met tekeningen van dieren en planten in de collectie gekregen. Het is niet groter dan een zakagenda, is van perkament en telt 48 bladen. Volgens het museum is het een heel erg vroeg exemplaar van zo'n 'modelboek'.

Door ANP - 26-10-2016, 12:34 (Update 26-10-2016, 12:34)

Het werd getekend in Italië en een eeuw later aangevuld met landschappen en stadsgezichten. Het boekje was eerder in het museum als bruikleen, maar werd nu na omzwervingen aangekocht van een deel van de familie Koenigs.

Museum Boijmans Van Beuningen heeft een gecompliceerde verhouding met de familie Koenigs. Onlangs kreeg het een portret van collectionneur Franz Koenigs (1881-1941) van de hand van Alfred Jensen van een bepaald deel van de familie Koenigs. Op dat moment begonnen andere erven van Koenigs juist een procedure om kunst uit de Koenigscollectie terug te krijgen van Boijmans.