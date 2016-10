Drents landschap van Mesdag weer 'thuis'

ASSEN - Na omzwervingen door onder meer de Verenigde Staten is 'Landschap nabij Vries met ploegende boer' van Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) terug in een Nederlands museum. Het werk uit 1877 is vanaf donderdag voor publiek te zien in het het Drents Museum in Assen, de hoofdstad van de provincie waar het werd vervaardigd.

Door ANP - 26-10-2016, 14:40 (Update 26-10-2016, 14:40)

Het werd verworven met steun van de Stichting Vrienden van het Drents Museum. Het Drents Museum vlaste erop, omdat het Drenthe ook als onderwerp heeft. ,,Mesdag logeerde regelmatig in Vries bij zijn broer Taco en schoonzus Gesina. In deze omgeving schilderde hij dit landschap'', weet het museum. Achterop het schilderij schreef Mesdag : ,,Verzonden per spoor, Vries 29 september 1877'’.

Het kunstwerk bevond zich ooit in de collectie van Panorama Mesdag in Den Haag. Nadat het rond de laatste eeuwwisseling naar Amerika verdween, was het al wel weer in een Nederlandse particuliere collectie.