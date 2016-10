’Russische kunstwerken vrijdag alsnog bezorgd in Amsterdam’

Demir Demirov Een van de werken uit de door de Russen tegengehouden serie Innerlight van de kunstenaar Demir Demirov

AMSTERDAM - De voor de Haarlemse Roze Kunstlijn bestemde tekeningen van de Rus Demir Demirov die donderdagmiddag werden onderschept door de Russische douane zijn alsnog doorgestuurd naar Nederland. Dat meldt de in Amsterdam wonende agent van de kunstenaar, Vladimir Chorchordin.

Door Jaap Timmers - 28-10-2016, 11:31 (Update 28-10-2016, 11:48)

Aanvankelijk maakte Demirov bekend dat zijn kunstwerken bij de douane in beslag genomen waren in verband met ’bevordering van homoseksualiteit’. Het postpakket zou bij de douane zijn opengemaakt en de kunstenaar was gesommeerd naar het douanekantoor te komen. Daar zag hij van af en maakte via Facebook gewag van de onderschepping.

Russische douane neemt voor Kunstlijn Haarlem bestemde kunst in beslag

De Russische douane heeft donderdag kunst tegengehouden van de Russische kunstenaar Demir Demirov. Het werk was bestemd voor de Roze Kunstlijn, onderdeel van de Kunstlijn Haarlem en zou in het eerste weekeinde van november worden geëxposeerd aan de Nieuwe Groenmarkt in Haarlem.

Lees verder...

Om welke redenen de kunstwerken alsnog zijn doorgestuurd is niet bekend. Na het Facebookbericht kwam er een stroom van nieuwsberichten op gang.

Of de kunstwerken ongeschonden in Amsterdam zijn aangekomen, was vrijdag rond het middaguur nog niet bekend. De kunstagent was niet thuis toen de koerier de zending bij hem aanbood. Vladimir Chorchordin ging terstond naar het koerierskantoor om het pakje van zes kunstwerken te inspecteren.