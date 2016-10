O’G3NE naar Eurovisiesongfestival

HILVERSUM - De Nederlandse meidengroep O’G3NE gaat in mei volgend jaar Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Kiev. Dat bevestigt de AVROTROS, die het officieel zaterdag bekendmaakt in het radioprogramma van Daniël Dekker.

Door ANP - 29-10-2016, 16:01 (Update 29-10-2016, 16:01)

Het liedje waarmee ze gaan optreden is nog niet bekend. Dat wordt begin volgend jaar duidelijk.