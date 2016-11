Biografie Juliana best verkochte boek

ANP Biografie Juliana best verkochte boek

AMSTERDAM - De biografie Juliana - Vorstin in een mannenwereld van sociologe Jolande Withuis is een bestseller. Het veelbesproken boek over koningin Juliana is het best verkochte boek van afgelopen week. De biografie komt vanuit het niets binnen op de eerste plek van de Bestseller 60.

Door ANP - 2-11-2016, 12:57 (Update 2-11-2016, 13:08)

Withuis deed zes jaar onderzoek naar Juliana, die van september 1948 tot april 1980 koningin was. In het boek schrijft Withuis onder meer dat prins Bernhard zijn vrouw vele malen bedroog en ook binnenshuis niet trouw was. Ook zou Bernhard Juliana honds behandeld hebben toen zij hem hard nodig had tijdens de Greet Hofmans-affaire.

Prinses Irene noemde het boek over haar moeder ‘ontluisterend’. “Het doet me echt pijn”, zei de prinses in het radioprogramma Spijkers met Koppen. “Dat er wordt geschreven over de affaires Lockheed en Greet Hofmans, dat mag. Je moet je wel afvragen wat het nut is om dat weer en weer te doen. Maar schrijven over het gezinsleven is ongepast. Ieder gezin heeft het recht op een eigen leven achter gesloten deuren, ook deze familie.”

Pieter van Vollenhoven is niet van plan de biografie te lezen, zei hij in De wereld draait door. “Ik denk met ontzettend veel plezier terug aan mijn schoonmoeder. Ik heb veel aan haar te danken. Ik kan heel veel dingen niet herkennen, dus ik het er niet zo’n behoefte aan.”

Mijn verhaal van Johan Cruijff is door het succes van de biografie over Juliana gezakt naar de tweede plek. Op de derde plek staat net als vorige week De wereld volgens Gijp van Michel van Egmond.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (-) Jolande Withuis - Juliana

2 (1) Johan Cruijff - Johan Cruijff. Mijn verhaal (paperback)

3 (3) Michel van Egmond - De wereld volgens Gijp

4 (2) Geert Mak - De levens van Jan Six

5 (-) Nina de Bruijn & Elise Gruppen - Chickslovefood. Het meal planning-kookboek

6 (11) Bruce Springsteen - Born to run

7 (-) John Grisham - De klokkenluider

8 (5) Simone van der Vlugt - Toen het donker werd

9 (6) Martine Bijl - Hindergroen

10 (9) Elena Ferrante - De geniale vriendin