ANP 'Omroep geen serviceorganisatie van Wilders'

SCHIPHOL - De NOS vindt het proces tegen Geert Wilders een belangrijk onderwerp, maar de omroep voelt zich niet geroepen om alle zittingsdagen volledig live uit te zenden via internet. ,,We zijn geen serviceorganisatie van een politieke partij'', zei hoofdredacteur Marcel Gelauff donderdag, nadat Wilders had geklaagd over het ontbreken van livestreams.

Door ANP - 3-11-2016, 11:32 (Update 3-11-2016, 13:07)

Justitie vervolgt Wilders onder meer voor aanzetten tot haat door zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraken. De politicus woont zijn zaak niet bij, omdat het volgens hem een 'politiek proces' is. ,,Ik weiger daaraan mee te werken'', legde hij eerder uit in een verklaring. In plaats daarvan volgt hij de zaak op afstand.

Maar donderdag lukte dat niet, omdat de NOS de zitting niet live uitzond en RTL Nieuws in eerste instantie ook niet. Bij RTL kwam dat door een vergissing, legde adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein uit. ,,Ergens was een knop niet omgezet, waardoor de stream niet op onze site te zien was.'' Enige tijd later was de zaak alsnog te volgen.

,,We zenden alle zittingsdagen uit die we relevant vinden'', zegt Klein. Hij verwacht dat dit alle dagen zullen zijn. De NOS maakt een selectie van de belangrijkste onderdelen van het proces, zoals de openingsdag, het requisitoir van de aanklager, het verweer van de verdediging en de laatste dag. ,,We doen het heel substantieel, maar we besteden ook aandacht aan andere onderwerpen op ons streamingkanaal'', zegt hoofdredacteur Gelauff.

Wilders had via Twitter gesuggereerd dat het ontbreken van live beelden te maken had met het feit dat rechtsgeleerde Paul Cliteur, die wordt gehoord als getuige-deskundige, vindt dat de PVV-leider onterecht wordt vervolgd. ,,OK, dus het live uitzenden van een getuige ter mijn verdediging mag Nederland niet zien volgens de NOS en RTL'', luidde de tweet.

,,Dat is dus onzin'', zegt Pieter Klein. ,,Iedereen kent het verhaal van Cliteur al uit de krant. We doen ook gewoon verslag van de zitting.''