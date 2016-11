The Weeknd naar Ahoy voor MTV-awards

ROTTERDAM - Ook The Weeknd reist zondag af naar Ahoy Rotterdam voor een optreden tijdens de MTV Europe Music Awards (EMA). De Canadese zanger doet zijn hit Starboy, maakte de muziekzender donderdag bekend. The Weeknd maakt bovendien kans op drie awards, want hij is genomineerd in de categorieën beste mannelijke artiest, beste video en beste Canadese act.

Door ANP - 3-11-2016, 13:09 (Update 3-11-2016, 13:09)

Ahoy is zondagavond gevuld met beroemde internationale artiesten. Zo staan ook Bruno Mars, Kings of Leon, OneRepublic, Martin Garrix, Afrojack, Green Day, Shawn Mendes, DNCE, Lukas Graham en Zara Larsson op het podium.

De show is rechtstreeks te zien vanaf 21.00 uur op MTV.