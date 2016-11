Green Day komt weer naar Pinkpop

ANP Green Day komt weer naar Pinkpop

LANDGRAAF - Green Day speelt op de volgende editie van Pinkpop. De Amerikaanse punkrockband beklimt op zondag 4 juni het podium in het Limburgse Landgraaf. In 2010 en 2013 speelde Green Day ook al op het oudste popfestival van Nederland.

Door ANP - 5-11-2016, 11:09 (Update 5-11-2016, 11:09)

Het optreden tijdens het pinksterweekend van 2017 is opgenomen in het tourschema op de website van de band. Pinkpop heeft er zelf nog geen ruchtbaarheid aan gegeven.

Green Day staat overigens deze zondag op het podium in Ahoy Rotterdam tijdens de uitreiking van de MTV EMA's. De band krijg een Global Icon Award. Op 31 januari geeft de band een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.