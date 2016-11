Rambam mag reportage uitzenden

HILVERSUM - Het programma Rambam mag donderdagavond (21.50 uur, NPO 3) gewoon een reportage uitzenden over de verkoop van medicijnen zonder recept via de website doktersonline.nl. Dat meldt omroep BNN-VARA donderdag na een gewonnen kort geding.

Door ANP - 10-11-2016, 14:20 (Update 10-11-2016, 14:20)

Dokteronline.nl wilde via de rechter in Amsterdam een verbod afdwingen op het gebruik van filmmateriaal dat met verborgen camera's is opgenomen. Volgens de site had producent CCCP niet het recht om verborgen apparatuur in te zetten.

In het programma wordt uit de doeken gedaan hoe de website door een constructie via Curaçao medicijnen levert aan Nederlandse patiënten. De presentatoren tonen volgens de VARA met heimelijk opgenomen beelden aan hoe ze moeiteloos antidepressiva en zware pijnstillers thuis afgeleverd kunnen krijgen. Nazorg en toezicht is er na levering niet, aldus de makers.