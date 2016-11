Groninger Museum koopt fruitschaal van Bowie

GRONINGEN - Het Groninger Museum heeft de hand weten te leggen op een designobject uit de collectie van David Bowie. Het museum kocht de fruitschaal deze week op de veiling van de kunstcollectie van de zanger door Sotheby's.

Door ANP - 12-11-2016, 12:24 (Update 12-11-2016, 12:24)

Bowie, begin dit jaar overleden, was een groot liefhebber en verzamelaar van Memphis-design. Dit opvallend kleurrijke postmodernistische design vormt ook een zwaartepunt in de collectie van het Groninger Museum. Het museumgebouw zelf is een uitgesproken voorbeeld van postmodernistische architectuur.

Het gaat om het werk Courtoise Manière van Nathalie du Pasquier (1957), een fruitschaal uit de serie Objects for the Electronic Age. De fruitschaal is vanaf begin volgend jaar te zien.

De opbrengst van de ongeveer 350 veilingstukken werd in eerste instantie geschat op zo'n 12 miljoen euro. Op de eerste dag van de veiling is al meer dan het dubbele daarvan gehaald.