Fagerlund componeert voor Concertgebouw

AMSTERDAM - De Finse componist Sebastian Fagerlund is voor dit seizoen benoemd tot 'composer in residence' van Het Koninklijk Concertgebouw. Hij komt hiervoor tijdelijk in Amsterdam wonen om zich te laten inspireren door de Nederlandse cultuur. Aan de hand daarvan componeert hij twee werken die volgend seizoen in première gaan.

17-11-2016

Fagerlund (1972) is de tweede componist die hiervoor is uitgenodigd. De eerste 'composer in residence' was de Chinees-Amerikaanse Huang Ruo. Zijn compositie gaat op 2 maart in wereldpremière in het Concertgebouw.

De Fin wordt door BBC Music Magazine omschreven als een componist die een ,,welhaast grenzeloos technisch vernuft in dienst stelt van een rijke fantasie''. Zijn oeuvre is breed en omvat zowel opera als kamermuziek, solocomposities en orkestwerken.