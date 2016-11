Europeanen wantrouwen media

BRUSSEL - Europeanen hebben niet veel vertrouwen in de onafhankelijkheid van de media in hun land. Ruim de helft (57 procent) gelooft dat de pers buigt voor druk vanuit de politiek en het bedrijfsleven. Het vertrouwen is het laagst bij mensen met een laag inkomen of een lage opleiding.

Dat blijkt donderdag uit de Eurobarometer 2016 over mediapluralisme en democratie. Daarvoor werden in oktober 28.000 inwoners van de 28 EU-landen ondervraagd.

De Europese Commissie noemt een veelzijdig medialandschap de ,,ruggengraat van onze democratische samenlevingen''. ,,Burgers moeten kunnen vertrouwen op de onafhankelijkheid van de pers als we willen dat onze democratieën goed functioneren’’, aldus vicevoorzitter Frans Timmermans. ,,Zonder kwaliteitsmedia kan het publieke debat niet floreren.’’

Vooral de onafhankelijkheid van de media in landen als Hongarije en Polen staat onder druk. Timmermans stelt zonder landen te noemen dat journalisten hun werk in volle vrijheid moeten kunnen doen.