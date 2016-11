Awakenings viert jubileum met dagfeest

AMSTERDAM - Awakenings bestaat in 2017 twintig jaar en viert dat onder meer met een dagprogramma in de Amsterdamse Gashouder. Het is de allereerste keer dat er een indoor-editie van het populaire dancefeest overdag plaatsvindt en wel op zaterdag 15 april met optredens van Joris Voorn, Ben Klock, Adam Beyer, Jeff Mills en Chris Liebing.

Door ANP - 21-11-2016, 14:46 (Update 21-11-2016, 14:46)

Ook komt er een jubileumboek uit over Awakenings, volgens de organisatie het bekendste technofestival ter wereld. De teller van het aantal georganiseerde feesten komt in april op tweehonderd te staan met zo'n anderhalf miljoen bezoekers.

Het dagfeest maakt deel uit van Awakenings 20 Year Anniversary, dat al op donderdag 13 april begint en tot en met zondag 16 april duurt. De rest van het programma hiervoor wordt binnenkort bekendgemaakt.