Boek Holleeder nog steeds populair

ANP Boek Holleeder nog steeds populair

AMSTERDAM - Judas van Astrid Holleeder voert nog steeds de Bestseller 60 aan. Het boek is al acht weken het bestverkochte boek in Nederland.

Door ANP - 28-12-2016, 7:51 (Update 28-12-2016, 7:51)

In de familiekroniek vertelt de schrijfster over de macht die haar broer Willem dertig jaar lang uitoefende op het gezin Holleeder. Het is een verhaal van bedreigingen, afpersingen en angst.

Ook de tweede plek van de boekenlijst is onveranderd. Harry Potter en het vervloekte kind, het 'achtste deel' van de Harry Potter-reeks van J.K. Rowling, John Tiffany en Jack Thorne is wederom het op-één-na bestverkochte boek.

Mijn verhaal van Johan Cruijff blijft scoren. De autobiografie van de voetbalicoon is terug op de derde plek van de toplijst.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Astrid Holleeder - Judas. Een familiekroniek.

2. (2) J.K. Rowling, John Tiffany en Jack Thorne - Harry Potter en het vervloekte kind

3. (4) Johan Cruijff - Johan Cruijff. Mijn verhaal.

4. (6) Victor Mids & Oscar Verpoort - Mindf*ck

5. (5) Thijs Zonneveld - Thomas Dekker. Mijn gevecht.

6. (7) Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken

7. (8) Herman Koch - De greppel

8. (10) Geert Mak - De levens van Jan Six

9. (9) Michel van Egmond - De wereld volgens Gijp

10. (-) David Baldacci - Niemandsland