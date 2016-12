Moeder Carrie Fisher overleden

BEVERLY HILLS - De Amerikaanse actrice Debbie Reynolds (84) is overleden, een dag nadat haar dochter Carrie Fisher (60) stierf. ,,Ze wilde bij Carrie zijn", zei Reynolds' zoon Todd tegen Variety.

Door ANP - 29-12-2016, 6:14 (Update 29-12-2016, 6:14)

De actrice, bekend van Hollywood-musicals en comedy's in de jaren vijftig en zestig, was woensdag in Beverly Hills op bezoek bij haar zoon. Samen waren ze de begrafenis van Fisher aan het regelen. Na een vermoedelijke beroerte is Reynolds met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed.

De 84-jarige actrice is bekend geworden vanwege haar rol in klassieke films zoals 'Singin' in the Rain' en 'The Unsinkable Molly Brown', waarvoor ze een Oscarnominatie kreeg als beste actrice. In 2015 kreeg Reynolds een lifetime achievement award van de vakbond voor filmacteurs in de Verenigde Staten.

Dinsdag overleed de dochter van Reynolds, Carrie Fisher aan de gevolgen van een zware hartaanval. Fisher was wereldberoemd vanwege haar vertolking van Prinses Leia in de Star Wars-films.