ANP Mariah Carey voor eerst op nummer 1 met kerst

AMSTERDAM - Het nummer All I Want for Christmas is You van Mariah Carey is in de laatste week van het jaar voor het eerst op nummer 1 beland in de GfK Single Top 100. Het is voor het eerst dat haar kersthit op 1 staat.

Door ANP - 30-12-2016, 15:38 (Update 30-12-2016, 15:38)

Dat heeft onderzoeksbureau GfK vrijdag gemeld. De eerste plek betekent dat het nummer de meest gestreamde en gedownloade song in Nederland was de afgelopen week. Het bekende lied stond sinds 1994, toen het voor het eerst op single verscheen, vrijwel jaarlijks in de lijst rond de kerstdagen, maar nog nooit op de eerste plek.

De hoogste plek voor Carey tot nu toe was een nummer 2-notering, in 2007. Volgens GfK viel kerstmis dit jaar heel gunstig voor het lied; de lijst wordt elke vrijdag samengesteld, zodat alle kerstdagen ditmaal binnen de meetperiode vielen. Andere kersthits in de lijst zijn Last Christmas van Wham! (op plek 4), It’s the Most Wonderful Time of the Year van Andy Williams (nummer 20) en Feliz Navidad van José Feliciano (34).