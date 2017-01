Boek Astrid Holleeder stevig aan kop

ANP Boek Astrid Holleeder stevig aan kop

AMSTERDAM - Judas van Astrid Holleeder blijft de Boeken Top 10 aanvoeren. De familiekroniek over haar broer Willem en zijn invloed op de familie Holleeder staat voor de negende achtereenvolgende week op de eerste plaats van de bestsellerlijst.

Door ANP - 4-1-2017, 10:49 (Update 4-1-2017, 10:49)

In de top 3 heeft een kleine verschuiving plaatsgevonden. Harry Potter en het vervloekte kind van J.K. Rowling, John Tiffany en Jack Thorne is van de tweede naar de derde plek gegaan. Mindf*ck van Victor Mids en Oscar Verpoort is deze week het op één na bestverkochte boek. In dit boek geven illusionist Mids en regisseur Verpoort de geheimen prijs achter hun gelijknamige televisieprogramma.

De hoogste nieuwe binnenkomer is Handlettering doe je zo! van Karin Luttenberg op plaats acht.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Astrid Holleeder - Judas. Een familiekroniek.

2. (4) Victor Mids & Oscar Verpoort - Mindf*ck

3. (2) J.K. Rowling, John Tiffany en Jack Thorne - Harry Potter en het vervloekte kind

4. (6) Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken

5. (7) Herman Koch - De greppel

6. (8) Geert Mak - De levens van Jan Six

7. (5) Johan Cruijff - Johan Cruijff. Mijn verhaal.

8. (-) Karin Luttenberg - Handlettering doe je zo!

9. (-) Jan Terlouw - Het touwtje uit de brievenbus & Katoren revisited

10. (-) Elena Ferrante - De geniale vriendin