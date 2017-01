Eurosonic Noorderslag is uitverkocht

ANP Eurosonic Noorderslag is uitverkocht

GRONINGEN - Festival Eurosonic Noorderslag is uitverkocht. Op het evenement, dat woensdag begint in Groningen, staan zo'n 350 bands uit meer dan dertig landen. Nieuw op het programma is Kensington, die donderdagavond het hoge noorden aandoet, maakte de organisatie maandag bekend. De band staat op het 3FM Stage in het Ebbingekwartier.

Door ANP - 9-1-2017, 12:07 (Update 9-1-2017, 12:07)

Eurosonic Noorderslag is dé plek om nieuwe Europese muziek te ontdekken. Het evenement bestaat uit een festival, een conferentie, awardshows en radio- en tv-uitzendingen. Tijdens Eurosonic draait het om de nieuwste en veelbelovende Europese acts, die in ruim dertig zalen in de stad zijn te zien. Op Noorderslag, dat zich traditiegetrouw afspeelt op de zaterdag, is het de beurt aan de Nederlandse muziek in poppodium De Oosterpoort.

Het evenement trekt jaarlijks meer dan 4000 professionals uit heel Europa, onder wie afgevaardigden van ruim vierhonderd festivals.