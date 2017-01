De Standaard stopt met columns Abou Jahjah

BRUSSEL - De Standaard neemt na drie jaar afscheid van columnist Dyab Abou Jahjah. De Belgische krant vond zijn legitimering van de aanslag in Jeruzalem waardoor vier Israëlische militairen omkwamen te ver gaan. Abou Jahjah liet zijn volgers zondag via Facebook weten het Palestijnse verzet, gepleegd met alle noodzakelijke middelen, goed te keuren.

De Standaard stelde maandag op de website dat de Libanees-Vlaamse activist zich daarmee plaatst buiten de grenzen van het publieke debat dat de krant op haar platformen wil voeren. ,,Aan het brede debat zijn grenzen, en die liggen voor ons bij het ondersteunen van geweld zonder onderscheid''.

Abou Jahjah, die eind juni uitgebreid te zien was in het programma Zomergasten van de VPRO, reageerde met de mededeling dat hij erbij blijft dat de dader van de aanslag met de truck het recht had zich te verzetten.