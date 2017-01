Kunstenaar Daan van Golden overleden

SCHIEDAM - Beeldend kunstenaar Daan van Golden is maandag op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. De in Schiedam woonachtige Van Golden maakte vooral naam met popart en abstract werk.

Door ANP - 10-1-2017, 21:37 (Update 10-1-2017, 22:32)

Directeur Deirdre Carasso van het Stedelijk Museum van Schiedam omschrijft hem als een van de grootste Nederlandse kunstenaars uit de moderne geschiedenis. Zij noemt de dood van Van Golden ,,een groot verlies''. Het museum stelde vorig jaar zomer nog foto's van de geboren Rotterdammer tentoon onder de naam Make Over. ,,Hierdoor ben ik heel anders naar viooltjes gaan kijken'', zegt Carasso.

,,De schilder van de stilte'', noemt ze hem. ,,Hij kon de schoonheid van de alledaagse werkelijkheid prachtig verbeelden. Zijn werk was verstild en meditatief. Het hielp je heel goed naar de werkelijkheid te kijken.'' Het stedelijk heeft schilderijen en foto's van de kunstenaar. Werk van Van Golden is ook aangekocht door andere musea in Nederland.

Veel geld waard

De schilderijen, zoals de bloemmotieven, zakdoeken en patronen, zijn onder kenners zeer geliefd en veel geld waard. Vorig jaar veranderde nog een werk van hem van eigenaar voor meer dan 270.000 euro. Van Golden exposeerde niet alleen in Nederland, zoals het Stedelijk Museum in Amsterdam, Haags Gemeentemuseum en Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, maar ook in Japan, Zweden, Frankrijk, België en Zwitserland.

De Schiedammer nam in 1968 deel aan Documenta 4 in Kassel en hij vertegenwoordigde in 1999 Nederland op de Biënnale van Venetië. Hij heeft in zijn leven veel gereisd en verbleef lange tijd in onder meer Japan, Marokko, India, Indonesië en Noord- en Zuid-Amerika. Zijn buitenlandervaring werkte door in zijn kunst.