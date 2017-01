Drents museum herbouwt antieke graftombes

ASSEN/HOHHOT - Het Drents Museum in Assen gaat dit voorjaar twee, circa duizend jaar oude, graftombes uit China exact en op ware grootte nabouwen. Ook de muurschilderingen worden gekopieerd. De tombes zijn circa 6 meter lang en circa 2,5 meter breed. Het zijn tombes van Han-Chinezen die deel uitmaakten van het Liao-rijk, waaraan het museum zijn derde 'Chinese' expositie wijdt.

15-1-2017

De Liao waren oorspronkelijk nomaden, maar bouwden in de tiende en elfde eeuw een rijk op dat zich uitstrekte over gebieden in het huidige Mongolië, China en Rusland. In dat rijk leefden ook de Han, maar de Liao hadden de touwtjes in handen. Volgens conservator Vincent van Vilsteren, die nu in China is om de tentoonstelling (23 april tot en met 29 oktober) voor te bereiden, is het rijk van de Liao ,,te vergelijken met het Romeinse rijk.'' Intussen verloochenden ze hun nomadische afkomst niet: ,,In de steden bouwden ze toch altijd een tent, een yurt, naast hun huis.''

De schatten die ze hebben nagelaten zijn ,,om je vingers bij af te likken.'' Van Vilsteren had ze al op zijn computer bekeken, maar is bij het zien van de collectie van het Inner Mongolia Museum in Hohhot (Binnen-Mongolië, China) toch nog verrast door de schoonheid en bijzonderheid. Spektakelstuk van de expositie wordt het gouden dodenmasker van de in 1018 gestorven prinses van Chen. Archeologen vonden de graftombe van haar en haar man in 1986. Deze was volledig intact, net als de complete inhoud, waaronder laarzen van verguld zilver.

Er komen circa 145 objecten uit Hohhot naar Assen, overwegend grafvondsten. Ze werden volgens Van Vilsteren voor het laatst uitgeleend in 2012, aan een museum in Tokyo. Maar na de succesvolle exposities over het terracottaleger van Xi’an in 2008 en de Tang-dynastie in 2011 had Assen prima papieren om tijdelijk een forse selectie te mogen lenen..