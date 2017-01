Internationale ballettop naar Nederland

AMSTERDAM - Kritisch kijken naar het eigen werk. Dat komt de internationale ballettop komende maand doen in Amsterdam. Het Nationale Ballet organiseert er met 'Positioning Ballet' de eerste internationale balletconferentie. Verwacht worden artistiek directeuren van The Royal Ballet, het American Ballet Theatre, het Mariinsky Theatre, het San Francisco Ballet, het National Ballet of Canada en het English National Ballet en verder choreografen, dansers en andere balletdeskundigen.

Door ANP - 17-1-2017, 14:02 (Update 17-1-2017, 14:02)

Volgens directeur Ted Brandsen van Het Nationale Ballet komt de 'artistieke eredivisie'. ,,Het miljoenenpubliek dat wordt bereikt, beoordeelt de artistieke prestaties van balletgezelschappen ook als zodanig. Dit betekent dat gezelschappen een grote verantwoordelijkheid hebben om kritisch te blijven reflecteren op hun eigen praktijk.''

Er staat drie thema's op de agenda: erfgoed, diversiteit en identiteit. Het gaat volgens een woordvoerder om vragen als ,,Wat brengt een balletgezelschap op het toneel en waarom? Waarom wordt The Sleeping Beauty iedere keer weer tot leven gekust? en ,,Hoe wordt ballet meer een afspiegeling van de kleurrijke samenleving zoals we die nu kennen?'' Verder buigt het congres zich over de kwestie: ,,Hoe ziet het balletgezelschap van de toekomst er uit?''

De conferentie heeft plaats van 10 tot en met 12 februari. Tegelijkertijd met de internationale balletconferentie brengt Het Nationale Ballet een programma met drie wereldpremières en hoogtepunten uit het recente balletrepertoire van het gezelschap