ANP Ook Nederland viert de verjaardag van Glass

AMSTERDAM - De Amerikaanse avantgarde-componist Philip Glass wordt 31 januari tachtig jaar en dat gaat ook in ons land niet zomaar voorbij. Het Nederlands Kamerkoor en chef-dirigent Peter Dijkstra bijvoorbeeld komen vanaf 25 januari met het programma Philip Glass 80.

Door ANP - 17-1-2017, 18:44 (Update 17-1-2017, 18:44)

Philip Glass geldt als de vader van de minimal music, maar deed heel verschillende dingen, van een minimalistische opera tot muziek voor de Olympische Spelen tot traditioneel geïnstrumenteerd werk.

Het concert van het Kamerkoor is niet alleen in Amsterdam, maar ook in Enschede, Tilburg en Groningen. Er staan nog tal van andere evenementen op het programma. Daaraan is ook een Facebookpagina gewijd.

Glass werkte samen met heel verschillende artiesten, van de Indiase sitarvirtuoos Ravi Shankar, die van grote invloed op hem was, tot aan David Bowie en Paul Simon. Zijn medewerking aan films leverde hem meerdere Oscar-nominaties op, zoals zijn compositie voor Kundun, de film over de veertiende dalai lama van Tibet.