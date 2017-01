Bontecou (86) bouwt hele museumzaal vol

DEN HAAG - De Amerikaanse kunstenares Lee Bontecou (86) gaat speciaal voor het Gemeentemuseum in Den Haag een installatie maken die een hele zaal in beslag zal nemen. De installatie wordt onderdeel van de overzichtstentoonstelling die er vanaf 25 februari aan haar gewijd is.

Door ANP - 20-1-2017, 13:56 (Update 20-1-2017, 13:56)

De constructie bestaat uit wit zand, kleine sculpuren van klei, porselein, vacuum gevormd plastic, ijzerdraad, staal en hout en verder uit stenen, gedroogde botanische elementen, gidsfossielen en botfragmenten. Ze maakt de installatie samen met collega en vriendin Joan Banach.

Er is op de tentoonstelling verder werk te zien uit alle fases van Bontecou's loopbaan, maar het is geen chronologische overzichtstentoonstelling. ,,De nadruk ligt op de onderlinge samenhang tussen de werken uit verschillende periodes en in verschillende media'', aldus het museum. Ook zal er een reconstructie verrijzen van de 'tekeningenmuur' in haar atelier, om te laten zien welke rol tekeningen in haar werk spelen.

Het abstracte en raadselachtige werk van Bontecou, die erg in aanzien staat bij veel kenners, is verder weinig in Nederlandse musea te zien.