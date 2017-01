Vrij met ontwerper Sepehr Maghsoudi naar Parijs [video]

HOORN - De Hoornse ontwerper Sepehr Maghsoudi presenteert dinsdag 24 januari in hartje Parijs zijn vijftiende collectie, ’Scream under water’. Vrij doet komende zaterdag uitgebreid verslag van de show, maar komt ook al zondag, maandag en dinsdag in de lucht met een vlog op de website van deze krant.

De designer maakt zijn debuut op de Parijse catwalk in het Atelier Néerlandais, dat Nederlandse creatieve en culturele ondernemers een platform in Frankrijk wil bieden.

Voor de in Iran geboren Sepehr (1982) is de presentatie van zijn nieuwste creaties in Parijs een droom die uitkomt. ,,Het was een kostbaar en tijdrovend traject, maar ik moest en zou een keer een show geven in Parijs. Als het om mode gaat is dat dé stad, de place to be.”

En dinsdag is het dan zover. ,,Ja, het is bijna niet te geloven en zo verschrikkelijk spannend! Maar ik heb er ongelooflijk veel zin in en ben ontzettend gemotiveerd”, liet de ontwerper gisteren net voor zijn vertrek weten.

De presentatie van zijn vijftiende collectie valt samen met de Paris Haut Couture Fasion Week.