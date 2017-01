Rapper Soulja Boy wacht mogelijk celstraf

LOS ANGELES - De Amerikaanse rapper Soulja Boy verdwijnt mogelijk geruime tijd achter tralies. De 26-jarige hip-hop-artiest, die eigenlijk DeAndre Cortez Way heet, moet zich bij de rechter verantwoorden wegens verboden wapenbezit. Mocht hij op alle punten van de aanklacht schuldig worden bevonden dan wacht hem een gevangenisstraf van ruim vier jaar.

Door ANP - 23-1-2017, 20:48 (Update 23-1-2017, 20:48)

De politie pakte Soulja Boy, bekend van onder meer de singles 'Crank That', 'Kiss Me Thru the Phone' en 'Turn My Swag On', half december op nadat in zijn huis illegale wapens waren aangetroffen. De rapper had nog een proeftijd na een eerdere veroordeling wegens hetzelfde vergrijp.