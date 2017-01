Sepehr Maghsoudi bereidt zich voor op grote dag in Parijs [video]

PARIJS - De Hoornse ontwerper Sepehr Maghsoudi maakt met zijn vijftiende collectie - ‘Scream under water’ - zijn debuut op de catwalk in Parijs. De show vindt plaats in Atelier Neérlandais op dinsdag 24 januari. Vrij gaat met de ontwerper mee om een reportage te maken.

Door Nanska van de Laar - 23-1-2017, 20:58 (Update 23-1-2017, 21:08)

Sepehr is inmiddels in Parijs en bereidt zich voor op de grote dag. Vrij is ook in Parijs aangekomen en nam vandaag - maandag 23 januari - een kijkje bij de voorbereidingen, sprak met de ontwerper en de mensen om hem heen.