ANP Athene: wij verwachten schuldenverlichting

ATHENE - De Griekse regering verwacht dat de Europese Unie zich aan haar belofte houdt om met schuldenverlichting te komen. Dat heeft de Griekse premier Alexis Tsipras gezegd tegen de zondagskrant Realnews. Volgens Tsipras ,,slaapwandelt de EU richting de afgrond'' door vast te houden aan streng bezuinigingsbeleid, dat de kloof tussen de lidstaten groter heeft gemaakt.

Door ANP - 27-8-2016, 20:55 (Update 27-8-2016, 20:55)

De schuldeisers van Griekenland gaan in de herfst kijken hoe ver de regering in Athene is gevorderd met de geëiste hervormingen. ,,Griekenland heeft zich aan zijn deel van de afspraak gehouden en we verwachten van onze partners hetzelfde'', aldus de Griekse premier. ,,We vragen niet alleen specifieke maatregelen om de schuldenlast draaglijk te maken, we eisen dat.''

Het Internationaal Monetair Fonds, een van de schuldeisers, heeft aangegeven dat de eis van een begrotingsoverschot van 3,5 procent in 2018 niet reëel is. Het IMF wil de eisen versoepelen, maar onder meer de Duitse regering wil vasthouden aan de strenge voorwaarden die aan de noodleningen zijn gesteld.