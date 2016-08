Beleggers kijken uit naar banenrapport VS

AMSTERDAM - De komende beursweek zal voornamelijk worden bepaald door macro-economische cijfers, met het maandelijkse rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt als belangrijkste agendapunt. In Amsterdam verwerken beleggers het laatste staartje van de halfjaarcijferperiode.

28-8-2016

Uit het banenrapport van vrijdag moet blijken in welke mate de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in augustus verder is blijven toenemen. Economen gaan er vanuit dat de banengroei is afgezwakt, maar dat de werkloosheid wel verder is gedaald.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vormen een belangrijke graadmeter waarop de Federal Reserve, de Amerkaanse koepel van centrale banken, zijn rentebeleid baseert. Fed-president Janet Yellen liet vrijdag doorschemeren dat de kans op een renteverhoging de afgelopen maand is toegenomen.

Prijsontwikkeling in eurozone

Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de prijsontwikkeling in de eurozone de belangrijkste indicator waar het monetaire beleid op wordt afgestemd. Donderdag publiceert Eurostat daarover voorlopige cijfers voor augustus, tegelijk met het werkloosheidscijfer over de maand juli.

Eveneens op donderdag komt onderzoeksbureau Markit met cijfers over de ontwikkelingen in de Europese industrie in de afgelopen maand. Daarnaast worden vergelijkbare rapporten gepubliceerd over de industrie in China, Japan en de Verenigde Staten.

R&S Retail

In Amsterdam kunnen beleggers nog rekenen op de definitieve en volledige halfjaarcijfers van Beter Bed, die dinsdag worden gepubliceerd. De Udense beddenverkoper meldde medio juli al dat de omzet in de eerste jaarhelft met ruim een vijfde is toegenomen.

Ook detacheerder DPA opent dinsdag de boeken over de eerste helft van 2016, net als de Rotterdamse investeerder HAL en fabrikant van elektrotechnische componenten Neways. Donderdag komt ook R&S Retail, het moederbedrijf van winkelketen Miss Etam, nog met cijfers over het eerste halfjaar.