'Top VW besprak dieselzaak al in maart 2015'

BERLIJN - Voormalig president-commissaris Ferdinand Piëch van Volkswagen trok al in maart 2015 aan de bel bij toenmalig topman Martin Winterkorn over een Amerikaans onderzoek naar uitstootgegevens van sommige dieselmodellen. Winterkorn verzekerde hem toen dat hij die zaak onder controle had. Dat meldt de Duitse krant Bild am Sonntag op gezag van bronnen rond een intern onderzoek bij VW.

28-8-2016

Volgens Bild werpt de onthulling nieuw licht op de machtsstrijd die Piëch dat jaar uitvocht met Winterkorn. Hij zegde zijn vertrouwen in de topman op, maar moest uiteindelijk zelf het veld ruimen. Toen in september aan het licht kwam dat Volkswagen zich schuldig had gemaakt aan gesjoemel met uitstootwaarden, zag ook Winterkorn zich genoodzaakt te vertrekken. De kwestie kan de autobouwer tientallen miljarden euro's gaan kosten.