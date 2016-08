'Grondpersoneel KLM dringt aan op snelle cao'

AMSTERDAM - Verreweg het grootste deel van het grondpersoneel van KLM vindt dat er basis is om te komen tot een cao of op zijn minst om het gesprek daarover te hervatten. Negen op de tien KLM'ers is het daar mee eens. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van vakbond De Unie onder 1400 vakbondsleden en niet-leden.

Door ANP - 29-8-2016, 14:42 (Update 29-8-2016, 15:11)

KLM ligt al tijden in de clinch met vakbond FNV, die in tegenstelling tot De Unie en drie andere luchtvaartbonden niet akkoord ging met een cao-voorstel van de luchtvaartmaatschappij. Dat leidde tot verschillende soorten acties, al verbood de rechter werkonderbrekingen tot eind volgende week.

FNV weigert verder te praten zolang KLM vasthoudt aan het eerdere voorstel. Uit het onderzoek van De Unie blijkt dat slechts één op de tien ondervraagden die opstelling steunt.

Ander beeld

Ook op het belangrijkste conflictpunt steunen de meeste KLM'ers FNV niet. De meesten willen liever een structurele loonsverhoging van 1 procent in 2018, zoals KLM voorstelt, dan 1 procent incidenteel in 2017, zoals FNV wil.

FNV laat in een reactie weten twee maanden geleden een soortgelijk onderzoek uit te hebben gevoerd. ,,Daar kwam toen een heel ander beeld uit naar voren", zegt een woordvoerster. De bond is dan ook niet van plan op de uitnodiging van De Unie in te gaan om weer met KLM te gaan praten. ,,Dat is niet aan De Unie. Zodra KLM aangeeft te willen bewegen dan willen wij graag praten, maar anders niet. "